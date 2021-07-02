Вітренко оскаржив розпорядження про своє звільнення з Нафтогазу

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА), повідомляє UBR.

Позов стосується розпорядження Нацагентства до наглядової ради "Нафтогазу" з вимогою звільнити Вітренко з компанії.

Він просить визнати протиправним та скасувати припис Нацагентства. Паралельно він подав заяву про забезпечення позову, в якому просить зупинити дію зазначеного документа до остаточного рішення суду у справі.

"Зараз суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі", - сказано в повідомленні ОАСК.

Третіми особами у виробництві вказані Кабінет міністрів і "Нафтогаз".