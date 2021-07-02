Уряд РФ заборонив ввезення з України морозива

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонені з України. Зміни внесені до постанови від 29 грудня 2018 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою, підписаною 28 червня 2021 року і розміщеній на офіційному порталі правової інформації, до розширеного списку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з доданням цукру чи інші підсолоджувачі або смако-ароматичні речовини, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.

Крім того, обмежено ввезення ячменю, пальмової олії і її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн, готові або консервовані м'ясні продукти, м'ясні субпродукти, готові або консервовані ракоподібні. Неможливими будуть поставки незнежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.

Заборона також торкнулася макухи та продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Ці рішення ухвалені відповідно до указу президента від 22 жовтня 2018 року "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

Раніше постановою уряду від 29 грудня 2018 року було заборонено постачати з України пшеницю і меслин (суміш пшениці і жита) і солодове пиво, соняшникову, сафлорову, бавовняну олії і їх фракції.

Крім того, до переліку заборонених до ввезення продовольчих товарів потрапили екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних; готова або консервована риба; ікра осетрових та її замінники; консервовані овочі, фрукти, горіхи; джеми, фруктове желе, мармелад, фруктове або горіхове пюре, паста; фруктові та овочеві соки.

У списку також опинилися кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао; шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао; хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби. Заборонені поставки вин, включно з кріпленими, а також етиловий спирт, спиртові настоянки, лікери та інші спиртні напої.

Заборона на ввезення з України також торкнулася деяких видів машин і устаткування для сільського господарства і переробної промисловості.

Крім цього, в рамках продовольчого ембарго з 1 січня 2016 року діє заборона на поставки в Росію низки продовольчих товарів з України (включно з м'ясом, м'ясними продуктами, молоком і молочними продуктами, рибою та рибною продукцією, овочами і фруктами, сіллю).