Тренера збірної з гімнастики підозрюють у розтраті виділених на команду коштів

Головного тренера національної збірної команди України зі спортивної гімнастики підозрюють у розтраті коштів. А саме 250 тисяч гривень, повідомляє РБК-Украина.

Прокуратура повідомила про підозру головному тренеру штатної команди Національної збірної команди України зі спортивної гімнастики за фактом розтрати коштів, що виділяються на потреби тренувальних зборів (Ч.Ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний тренер в період з 2019 до 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів управління "Укрспортзабезпечення".

За даними слідства, він підписував акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів і тренерів, які нібито жили і харчувалися в комплексі для проживання та їдальні олімпійського навчального центру в Конча-Заспі, проте зазначені в договорах особи на той момент фактично перебували за межами України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.