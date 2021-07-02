У РФ стався викид 800 кг хлору, мешканців закликали покинути район НП

В Іжевську на станції підйому води на вулиці Пісочна стався викид хлору, людей закликали терміново покинути район аварії, повідомляє Деловая столица.

Джерело в адміністрації міста повідомило, що там розгерметизувалася 800-кілограмова ємність з хлором.

"З технічних причин сталася розгерметизація однієї з ємностей з хлором, вагою 800 кг. Евакуйовано персонал станції. Евакуація мешканців не потрібна" , — сказав він.

За його словами, перевищення концентрацій хлору в житловому секторі немає. Витік локалізовано межами станції. Постраждалих немає.

"Пари сильно подразнюють органи дихання, очі, шкіру. Терміново покиньте територію містечка Металургів" , — попередили раніше рятувальники.

Тим, хто не може покинути небезпечну зону, порадили залишатися в приміщенні і терміново його загерметизувати, щільно закривши вікна, двері, вентиляцію та димоходи й ущільнивши можливі щілини. У МНС зазначили, що краще піднятися на верхні поверхи будівель.

На виході з небезпечної зони МНС рекомендувало зняти верхній одяг і залишити на вулиці, а вдома прийняти душ і промити очі і носоглотку.