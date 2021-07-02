У РФ стався викид 800 кг хлору, мешканців закликали покинути район НП
В Іжевську на станції підйому води на вулиці Пісочна стався викид хлору, людей закликали терміново покинути район аварії, повідомляє Деловая столица.
Джерело в адміністрації міста повідомило, що там розгерметизувалася 800-кілограмова ємність з хлором.
"З технічних причин сталася розгерметизація однієї з ємностей з хлором, вагою 800 кг. Евакуйовано персонал станції. Евакуація мешканців не потрібна", — сказав він.
За його словами, перевищення концентрацій хлору в житловому секторі немає. Витік локалізовано межами станції. Постраждалих немає.
"Пари сильно подразнюють органи дихання, очі, шкіру. Терміново покиньте територію містечка Металургів", — попередили раніше рятувальники.
Тим, хто не може покинути небезпечну зону, порадили залишатися в приміщенні і терміново його загерметизувати, щільно закривши вікна, двері, вентиляцію та димоходи й ущільнивши можливі щілини. У МНС зазначили, що краще піднятися на верхні поверхи будівель.
На виході з небезпечної зони МНС рекомендувало зняти верхній одяг і залишити на вулиці, а вдома прийняти душ і промити очі і носоглотку.
"Ознаки отруєння хлором: різкий біль у грудях, сухий кашель, блювання, різь в очах, сльозотеча, порушення координації рухів. Засоби індивідуального захисту: протигази усіх типів, марлеві пов'язки, змочені водою або 2% розчином соди (1 чайна ложка на склянку води)", — йдеться в пресрелізі ГУ МНС по Удмуртії.