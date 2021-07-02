Під Житомиром знайшли цілий нелегальний аеропарк

У четвер, 1 липня, оперативники Житомирського прикордонного загону спільно з співробітниками Державної авіаційної служби України перевірили аеродром поблизу міста Бердичів. На ньому знайшли парк сильно зношених літаків і вертольотів, на яких повітряні контрабандисти переправляли сигарети в країни Євросоюзу, повідомляє Страна.ua.

"Під час перевірки виявлено значну кількість літальних апаратів різних типів, які зберігалися і ремонтувалися на аеродромі місцевими фахівцями. Крім цього, виявлено ряд порушень правил польотів, що може бути свідченням причетності до інших видів протиправної діяльності. Заходи тривають", - написала прес-служба Державіаслужби.