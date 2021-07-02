Визначився перший півфіналіст Євро-2020

Збірна Іспанії в серії післяматчевих пенальті обіграла національну команду Швейцарії й стала першим півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, повідомляє Деловая столица.

Зустріч в Санкт-Петербурзі завершилася із загальним рахунком 2:4.

Поєдинок вийшов досить обережним, а головна подія першого тайму сталася вже на 8-й хвилині. Після подачі кутового захисник іспанців Хорді Альба зважився на удар в дотик з-за меж штрафного. М'яч явно йшов в руки воротарю, проте хавбек Денис Закарія невдало підставив ногу і вразив власні ворота.

Зрівняти рахунок збірна Швейцарії змогла лише на 68-й хвилині. Емерік Ляпорт, перериваючи передачу, влучив м'ячем у Пау Торреса. Рикошет зіграв на руку капітанові Джердану Шакірі, який вискочив один на один і вразив кут воріт Симона.

На 77-й хвилині арбітр Мартін Олівер видалив з поля Фройлера за грубий фол проти Жерара Морено, залишивши швейцарців в меншості.

Збірна Швейцарії

Гра перейшла в овертайм. На 92-й хвилині Жерар Морено з п'яти метрів не зміг потрапити в кут воріт Зоммера. Швейцарцям було неймовірно важко, кілька разів вони були близькі до того, щоб пропустити. На 101-й хвилині той же Морено знову не зміг пробити воротаря суперника.

Іспанці продовжували атакувати, але гравці збірної Швейцарії героїчно оборонялися, довівши справу до серії післяматчевих пенальті. Там іспанцям не вдалося забити два 11-метрових, проте фортуна відвернулася від швейцарців — перемогу в серії з рахунком 1:3 святкувала "Фурія Роха".