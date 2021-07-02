МОЗ повідомив про смерть вакцинованого у Вінницькій області

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакону вакцини, проблем зі здоров'ям не виявили, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України" , - заявили у міністерстві.

За даними МОЗ, щеплення чоловіку зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів

"О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка" , - розповіли в МОЗ.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

"У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, - стан задовільний" , - додали в міністерстві.

Як наголосили в МОЗ, випадок смерті зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, бо він стався протягом 30 днів після щеплення, і тепер його розслідуватиме Регіональна група оперативного реагування.

Автор: Дмитро Левицький