Литовські військовослужбовці вкрали у американських 14 тисяч сухпайка

Семеро військовослужбовців Збройних сил Литви віддані під суд за крадіжку 14 тисяч одиниць сухих пайків у військових США на суму в 121 тисячу євро, повідомляє Postimees.

Прокурор Вільнюської дільничної прокуратури передав кримінальну справу про розкрадання сухих пайків до Вільнюського окружного суду. Звинувачення пред'явлені семи литовським військовим, а також двом особам, які працювали на території полігону за трудовим договором.

За даними слідства, навесні 2020 року з полігону ВС Литви в Швенченском районі було вкрадено не менше тисяча сто сімдесят шість коробок з більш ніж 14 тисячами сухих пайків, призначених для військовослужбовців Батальйону сухопутних сил США, дислокованих в Литві.

Як повідомляє прокуратура, військові, ймовірно, діючи групами спільників, скористалися своїм службовим становищем і вивезли з знаходиться на цьому полігоні ангара на службових автомобілях зберігалися там сухі пайки. Вкрадені пайки, ймовірно, були продані іншим особам з метою наживи.