СБУ заблокувала схему ввезення одягу контрабандиста "Вови Морди"

Служба безпеки України заявляє, що викрила масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС, повідомляє Страна.ua.

Механізм, як стверджують в СБУ, організував фігурант списку санкцій "контрабандистів" РНБО Володимир Дідух, який також відомий як "Вова Морда".

Як передає пресслужба СБУ на своєму сайті, було задокументовано, що тільки в одній партії контрабанди зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн.

"Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Державної митної служби. Організатори схеми - це представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - сім'я Володимира Ді﻿духа" , - заявили в пресцентрі.

В СБУ розповіли, що до "схеми" ділки залучили інспектора митного поста "Яворів" Галицької митниці. Він вніс в систему митного оформлення неправдиві відомості про товар. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг і косметику як "настінну плитку".

Правоохоронці заблокували "схему" під час митного оформлення вантажу. Таким чином вони запобігли контрабанді товарів на 16 млн грн. Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме:

ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, не залежних від його волі);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення посадової особи. В рамках кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.