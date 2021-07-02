У Києві звільнили вчительку, яка побила у школі хлопчика з аутизмом

З київської школи №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутичного спектру, повідомляє Деловая столица.

"Учитель початкових класів був звільнений із займаної посади за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (згідно з пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)" , — сказано в повідомленні пресслужби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи оголошено догану. Також догану може очікувати директор школи — це питання управління освіти Шевченківської РДА порушило перед Департаментом освіти КМДА.