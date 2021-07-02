У Києві звільнили вчительку, яка побила у школі хлопчика з аутизмом
З київської школи №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутичного спектру, повідомляє Деловая столица.
"Учитель початкових класів був звільнений із займаної посади за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (згідно з пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)", — сказано в повідомленні пресслужби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи оголошено догану. Також догану може очікувати директор школи — це питання управління освіти Шевченківської РДА порушило перед Департаментом освіти КМДА.
"Також повідомляється про проведення на початку навчального року 2021-2022 для педагогічних працівників психологічних тренінгів, навчання з попередження протиправних дій, проявів жорстокості та насильства в освітньому просторі", — зазначили в Офісі омбудсмена.