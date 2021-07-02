Незважаючи на хейт Шевченко і Зінченко провели брифінг російською

У Римі перед грою збірних України та Англії в рамках Євро-2020 пройшла передматчева конференція за участю наставника нашої збірної Андрія Шевченка і півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє Страна.ua.

Хоча націоналісти недавно зацькували команду за російську мову на подібних заходах, а Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прямо наказав спортсменам говорити українською мовою, футболісти знову говорили російською. Трансляцію пресконференції вів Ютуб-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Ведучий за кадром говорив українською мовою, а Шевченко і Зінченко майже всі 11 хвилин заходу відповідали журналістам по-російськи. Тренер тільки один раз перейшов на іншу мову - але це була не українська, а італійська.