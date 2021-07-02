Житель Британії зламав пеніс і увійшов в історію медицини

У Великій Британії 40-річний пацієнт отримав перелом пенісу і увійшов в історію медицини, повідомляє УНІАН.

За інформацією місцевого видання The Independent, цей випадок став першою задокументованою історією подібної хвороби в британській медицині. Британський медичний журнал описує перелом як ерегований пеніс, який "піддається анормальній силі вигину".

Основна і найбільш поширена ознака травми - сильна припухлість, а пацієнт відчував тільки помірне напруження і набряк. Хірург підтвердив, що у чоловіка був вертикальний розрив - три сантиметри. Це вимагало хірургічного втручання протягом 24 годин, щоб знизити ризик довгострокових ускладнень.

За даними досліджень, до 88,5% травм статевого органу у чоловіків відбувається під час статевого акту.