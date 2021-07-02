Визначився другий півфіналіст Євро-2020

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Бельгію, повідомляє Еспресо TV.

Матч проходив у німецькому Мюнхені.

Італійці одразу ж побігли вперед та відзначились на 13-й хвилині, але арбітр скасував гол Леонардо Бонуччі через офсайд.В середині першого тайму італійці все ж забили за правилами. Автор голу Нікола Барелла, який отримав м'яч від Марко Верраті. Італія подвоїла свою перевагу на 44-й хвилині, цього разу забив Лоренцо Інсіньє.

Гольову крапку в матчі поставив Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті на 47-й хвилині матчу.

Бельгія - Італія 1:2

Голи: Лукаку, 45+2 (пен.) - Барелла, 31, Інсіньє, 44

У півфіналі Італія зустрінеться з Іспанією, яка обіграла Швейцарію у серії пенальті.