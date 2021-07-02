Джек Ма ризикнув, взявши кредити під акції Alibaba Group

Засновник і основний власник Alibaba Group Джек Ма разом з іншим великим акціонером компанії Джо Цаєм взяли кілька кредитів на особисті цілі під заставу належних їм акцій, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Financial Times сукупна частка Ма і Цая в Alibaba Group в кінці минулого року становила 5,8 відсотка. Яка її частина була закладена при отриманні кредитів, не вказується. Проте наголошується, що позики були необхідні бізнесменам для покупки особистої нерухомості, приватних літаків і оплати угод з іншими компаніями. Видання називає таку практику ризикованою і зазначає, що мільярдери фактично пішли ва-банк.

У якості кредиторів виступали найбільші західні банки, серед яких UBS, Credit Suisse і Goldman Sachs. При цьому Ма і Цай не зобов'язані були розкривати дані про власні запозичення під заставу акцій, оскільки Alibaba Group зареєстрована в Китаї, хоч і торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Видання вказує, що більшість американських компаній обмежує можливості своїх топ-менеджерів кредитуватися під заставу акцій, оскільки невиконання зобов'язань може привести до того, що кредитор продасть папери. Це в свою чергу негативно позначиться на їх котируваннях.