У Мексиканській затоці горить морський трубопровід: відео пожежі

Підводний трубопровід компанії Pemex в Мексиканській затоці загорівся через витік вуглеводню на глибині 78 метрів, повідомляє УНІАН.

За інформацією "Agrofy News" інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 м. У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна. Повідомляється, що вогонь може поширитися на інші морські нафтові комплекси.

Поки відомостей про постраждалих або загиблих немає, а необхідності евакуювати персонал, що знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ, не виникло. Компанія ще не прокоментувала те, що трапилося.

На записі видно, що під водою горить вогонь, який намагаються загасити з кораблів.