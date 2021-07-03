Космiчний зонд надіслав фото полярного сяйва на Марсі

Марсіанський науковий зонд Об'єднаних арабських еміратів "Аль-Амаль" ("Надія") зробив знімки полярних сяйв, які виникають на нічному боці планети. Це стало першими результатами його роботи, хоча відправили апарат у липні 2020 року, і досяг він своєї мети в лютому 2021-го, дотепер чути про нього не було, повідомляє Обозреватель.

Так, вчені показали фотографії полярних сяйв на Марсі, зроблені в ультрафіолетовому діапазоні. Вони були опубліковані в Twitter﻿ Hope Mars Mission.

На трьох зображеннях відображені випромінювання атомарного кисню на довжині хвилі 103,4 нанометра з планети Марс. Учасники місії відзначили, що їх було зроблено з орбіти 22, 23 квітня і 6 травня за допомогою ультрафіолетового спектрометра.

На трьох зображеннях відображені випромінювання атомарного кисню. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

За словами вчених, усі дані, які вдалося зібрати в процесі спостережень, знято вперше. А світло, що виділяється на нічному боці планети, виникає там, де високоенергетичні частинки збуджують атмосферу.

Ділянки світла виникають там, де високоенергійні частки збуджують атмосферу. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

Вчені повідомили, що світіння на Марсі мають ту саму природу, що і полярні сяйва на Землі. Коли потоки протонів й електронів від Сонця досягають нашої планети, її магнітне поле відхиляє частинки, змушуючи огинати Землю. Вони викликають сяйва, стикаючись з атомами і молекулами, які є в складі атмосфери планети.

Вчені повідомили, що сяйва на Марсі мають ту саму природу, що і полярні сяйва на Землі. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

Але на Землі сяйва зазвичай спостерігаються в північних або південних полярних широтах, а у Марса магнітне поле слабше, тому їх можна побачити також і в помірних та екваторіальних широтах.

Окрім того, деякі ділянки планети зберегли залишковий магнетизм, вони розташовані плямами і дуже неоднорідні. Такі згустки діють, як лінзи, притягаючи заряджені частинки і викликаючи світіння, стикаючись з атмосферою. Інші орбітальні зонди раніше теж фіксували сяйва на Марсі, однак арабський апарат, маючи високу орбіту, вперше зміг сфотографувати всю нічну ділянку Марса.

На Марсі світіння розташовані плямами і неоднорідні. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

Науковий керівник місії Хеса Аль-Матруші зазначив, що розуміння атмосфери і магнітосфери Марса підтримує теорію про те, що сонячні спалахи не є необхідною умовою виникнення сяйв.

Незважаючи на те, що апарату за $200 млн вдалося сфотографувати сяйва Марса, мета його інша. За допомогою "Надії" вчені хочуть вивчити клімат і погоду Червоної планети, а також зрозуміти, з якої причини вона майже втратила свою атмосферу.

Крім того, влада ОАЕ хоче залучити до високотехнологічної сфери виробництва молодь і знизити залежність країни від експорту вуглеводнів.

Варто зазначити, що зонд "Надія" було відправлено до Марса майже одночасно з американським і китайським марсоходом. Водночас весь світ давно обговорює успіхи відправленого разом із ровером Perseverance американського вертольота, а про успіхи арабського апарата на орбіті планети останні пів року не було жодних новин. Нинішні результати дозволили ОАЕ приєднатися до клубу космічних держав, які запускають міжпланетні апарати.