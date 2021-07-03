Космiчний зонд надіслав фото полярного сяйва на Марсі

Космiчний зонд надіслав фото полярного сяйва на Марсі

Марсіанський науковий зонд Об'єднаних арабських еміратів "Аль-Амаль" ("Надія") зробив знімки полярних сяйв, які виникають на нічному боці планети. Це стало першими результатами його роботи, хоча відправили апарат у липні 2020 року, і досяг він своєї мети в лютому 2021-го, дотепер чути про нього не було, повідомляє Обозреватель.

Так, вчені показали фотографії полярних сяйв на Марсі, зроблені в ультрафіолетовому діапазоні. Вони були опубліковані в Twitter﻿ Hope Mars Mission.

На трьох зображеннях відображені випромінювання атомарного кисню на довжині хвилі 103,4 нанометра з планети Марс. Учасники місії відзначили, що їх було зроблено з орбіти 22, 23 квітня і 6 травня за допомогою ультрафіолетового спектрометра.

На трьох зображеннях відображені випромінювання атомарного кисню
На трьох зображеннях відображені випромінювання атомарного кисню. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

За словами вчених, усі дані, які вдалося зібрати в процесі спостережень, знято вперше. А світло, що виділяється на нічному боці планети, виникає там, де високоенергетичні частинки збуджують атмосферу.

Ділянки світла виникають там, де високоенергійні частки збуджують атмосферу
Ділянки світла виникають там, де високоенергійні частки збуджують атмосферу. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

Вчені повідомили, що світіння на Марсі мають ту саму природу, що і полярні сяйва на Землі. Коли потоки протонів й електронів від Сонця досягають нашої планети, її магнітне поле відхиляє частинки, змушуючи огинати Землю. Вони викликають сяйва, стикаючись з атомами і молекулами, які є в складі атмосфери планети.

Вчені повідомили, що сяйва на Марсі мають ту саму природу, що і полярні сяйва на Землі
Вчені повідомили, що сяйва на Марсі мають ту саму природу, що і полярні сяйва на Землі. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

Але на Землі сяйва зазвичай спостерігаються в північних або південних полярних широтах, а у Марса магнітне поле слабше, тому їх можна побачити також і в помірних та екваторіальних широтах.

Окрім того, деякі ділянки планети зберегли залишковий магнетизм, вони розташовані плямами і дуже неоднорідні. Такі згустки діють, як лінзи, притягаючи заряджені частинки і викликаючи світіння, стикаючись з атмосферою. Інші орбітальні зонди раніше теж фіксували сяйва на Марсі, однак арабський апарат, маючи високу орбіту, вперше зміг сфотографувати всю нічну ділянку Марса.

На Марсі світіння розташовані плямами і неоднорідні
На Марсі світіння розташовані плямами і неоднорідні. Джерело: Twitter Hope Mars Mission

Науковий керівник місії Хеса Аль-Матруші зазначив, що розуміння атмосфери і магнітосфери Марса підтримує теорію про те, що сонячні спалахи не є необхідною умовою виникнення сяйв.

Незважаючи на те, що апарату за $200 млн вдалося сфотографувати сяйва Марса, мета його інша. За допомогою "Надії" вчені хочуть вивчити клімат і погоду Червоної планети, а також зрозуміти, з якої причини вона майже втратила свою атмосферу.

Крім того, влада ОАЕ хоче залучити до високотехнологічної сфери виробництва молодь і знизити залежність країни від експорту вуглеводнів.

Варто зазначити, що зонд "Надія" було відправлено до Марса майже одночасно з американським і китайським марсоходом. Водночас весь світ давно обговорює успіхи відправленого разом із ровером Perseverance американського вертольота, а про успіхи арабського апарата на орбіті планети останні пів року не було жодних новин. Нинішні результати дозволили ОАЕ приєднатися до клубу космічних держав, які запускають міжпланетні апарати.

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