У Празі горів виставковий центр: збитки - на 150 млн крон

У чеській столиці у п'ятницю, 2 липня, загорівся один із павільйонів місцевого торгово-виставкового комплексу, в результаті чого дах конструкції обвалилася, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Чеського телебачення пожежа на вулиці Беранових у районі Летняни сталася під час виставки туристичних наметів, однак через ранній час вхід до зали був закритий. На місце НП прибули 14 пожежних бригад, які боролися з вогнем майже дві години.

Обійшлося без постраждалих. Дим від пожежі було видно за десятки кілометрів. Жителям району рекомендували не відкривати вікна. Причина спалаху поки що невідома. Попередньо, розмір збитків становить не менше 150 мільйонів крон (понад 19 мільйонів гривень).