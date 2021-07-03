Вчені розгадали причину зникнення мамонтів

Міжнародна група вчених з Фінляндії, Великобританії та Іспанії назвали зміну клімату причиною загибелі мамонтів і мастодонтів. Дослідження опубліковане в науковому журналі Nature Ecology & Evolution, повідомляє Лента.Ру.

На думку вчених, версія про те, що мамонтів винищили первісні люди, є хибною. Фахівцями було встановлено, що мастодонти та мамонти вимерли в кінці останнього льодовикового періоду, слідом за яким настало поступове глобальне зниження чисельності популяції слонів. Катастрофа, яка стала причиною повного вимирання цих тварин, тривала протягом мільйонів років.

Дослідниками було проведено аналіз усіх наявних експонатів мастодонтів і мамонтів світових музеїв.