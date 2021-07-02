Німеччина має намір зберегти транзит газу через Україну на десятиліття

Влада Німеччини домагається збереження транзиту російського газу в Європу через Україну на наступні десятиліття, заявив у п'я﻿тницю, 2 липня, міністр фінансів ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV, повідомляє Кореспондент.

"Німеччина вже діє в цьому напрямку. Ми старанно працюємо, щоб угоду щодо транзиту газу між Україною і Росією було продовжено. І ми відчуваємо відповідальність за транзит газу через Україну і в майбутньому, в найближчі десятиліття, а не тільки у наступні два-три роки" , - уточнив глава Мінфіну.

Як повідомив Шольц, Німеччина отримує газ з різних джерел, тому, вважає він, завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2 не завадить зберегти транзит через територію України.

Також він підкреслив, що Євросоюз працює над тим, щоб жодній країні-члену спільноти не було завдано збитків через ПП-2, і "важлива частина цього - забезпечення транзиту газу через Україну в майбутньому".

За його словами, чинний транзитний договір діє мінімум до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість його продовження до 2034 року.