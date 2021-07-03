США на наступний рік збільшать військову допомогу Україні

Комітет Палати представників з асигнувань схвалив законопроєкт про фінансування програм Державного департаменту і зарубіжних операцій на 2022 фінансовий рік, повідомляє Дзеркало тижня.

У ньому заклали 481,5 мільйона доларів на програми допомоги Україні. Це на 28,5 мільйона більше, ніж у поточному році.

Як передає посольство України в США 125 млн пропонують виділити для безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування». Це також більше, ніж у 2021 році - на 10 млн, відзначили у відомстві.

Крім цього, профільний підкомітет з питань оборони схвалив законопроєкт про фінансування Міноборони США на +2022 фінансовий рік. Він передбачає виділення Україні 275 млн доларів допомоги на безпеку по лінії Пентагону за програмою «Ініціатива безпеки допомоги Україні».