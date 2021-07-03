Сержанти ЗСУ взяли участь у навчаннях за стандартами НАТО: фото

Військовослужбовці Збройних сил України зі складу оперативно-тактичного угруповання «Північ» взяли участь у навчальних зборах за стандартами процедури TLP (Troops Leading Procedure). Заняття проводилися для командирів підрозділів рівня роти і нижче, повідомляє Дзеркало тижня.

Як передає пресцентр штабу ООС у п'ятницю, 2 липня процедура спрямована на те, щоб сержант мав можливість заощадити час при ухваленні бойових рішень і бути ефективним лідером. Головне завдання TLP - всебічний розвиток молодших командирів з урахуванням інтелектуального, фізичного і психологічного аспектів.

Програма зборів включала теоретичні та практичні заняття, а також здачу бойових нормативів. На лекціях обговорювалися роль і місце сержанта в організації та проведенні заходів індивідуальної підготовки військовослужбовців, повсякденній діяльності військових частин, а також шляхи підвищення ефективності роботи молодших командирів.

На практичних заняттях військовослужбовці освіжили навички надання першої допомоги, складання карток вогню, розробки схем опорних пунктів.

Заключним етапом зборів стало складання заліку на знання посадових функціональних обов'язків. Українські сержанти продемонстрували високий рівень професійних знань, резюмували в штабі.

Troop Leading Procedure (TLP) - це стандарт НАТО, що визначає послідовність дій, які дозволяють командиру роти або взводу ефективно використовувати наявний час у плануванні, підготовці, виконанні та оцінці бойових завдань.

Заняття за процедурою TLP спрямовані на підвищення сумісності ЗСУ з НАТО і підготовки особового складу до участі в міжнародних військових навчаннях.