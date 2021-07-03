COVID-мутацію "Дельта" зафіксували в 98 країнах

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що новий небезпечний штам коронавірусу «Дельта» був виявлений вже в 98 країнах світу, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться на сайті ООН.

«Штам «Дельта» був виявлений як мінімум в 98 країнах і швидко поширюється» , - сказав Гебрейесус.

За його словами, новий штам коронавірусу «Дельта» небезпечний і продовжує розвиватися, видозмінюватися. Саме тому це вимагає «постійної оцінки та ретельного коригування заходів громадської охорони здоров'я».

Під час запитань журналістів технічний керівник ВООЗ з реагування на COVID-19 д-р Марія Ван Керхе нагадала, що вірус еволюціонував з моменту своєї першої появи.

«Це те, що роблять віруси. Зараз ми відстежуємо чотири викликають занепокоєння варіанти: Alpha, Beta, Gama і Delta. Вони будуть продовжувати розвиватися: буде більше мутацій, буде виявлятися більше варіантів, і деякі з них будуть викликати побоювання» , - передбачила вона.

Доктор Ван Керхе сказала, що існують «сублінії» варіанту Дельта, які нині відстежують експерти, і закликав країни розширити свої зусилля з секвенування геному.