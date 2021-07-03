США виведуть війська з Афганістану до кінця серпня

Штати планують вивести свої війська з Афганістану до кінця серпня, повідомляє Українська правда.

Новина про те, що американські війська покинули авіабазу Баграм, підігрівали очікування того, що вивід буде завершений протягом декількох днів, але Псакі заявила, що війська будуть виведені з країни "до кінця серпня", - передає AFP з посиланням на речницю Білого дому Джен Псакі.

2 липня з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО. В Баграмі могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків.