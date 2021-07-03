Столичний транспорт переводять на електронні квитки

Після того, як з 2 липня в Києві звільнили кондукторів у громадському транспорті, у яких можна було придбати квиток, влада також вирішила вилучити з обігу і паперові квитки, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними пресслужби КМДА у "Київпастрансі" оголосили про повний перехід на електронну оплату проїзду з 14 липня. У підприємстві нагадали, що першим на електронний квиток перейшов міський фунікулер з 14 вересня 2020 року. Згодом оборот паперових квитків припинився на Троєщинській лінії швидкісного трамвая і в міській електричці.

"З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці. Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів в міських автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня" , - повідомляє КМДА.

Крім того, в КМДА попереджають про посилення контролю за оплатою проїзду. Штраф за неоплачений проїзд становить зараз 160 гривень.