СБУ затримала організатора кокаїнових поставок з Латинської Америки
У Рівному під час спецоперації затримали організатора наркоугруповання на спробі збуту партії наркотиків, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Зловмисник вчинив опір правоохоронцям і намагався втекти з місця злочину", - наголошується в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.
За даними слідства, учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки в Україну.
Отриманий з-за кордону "товар", вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв'язки, в тому числі серед представників кримінальних кіл.
В ході обшуків за місцем проживання та підсобних приміщеннях наркоділків правоохоронці вилучили:
- підготовлену до збуту партію наркотиків;
- 3 одиниці вогнепальної зброї; технічні пристрої для блокування сигналу;
- гроші, отримані злочинним шляхом.
Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру.
В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.