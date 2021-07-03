СБУ затримала організатора кокаїнових поставок з Латинської Америки

У Рівному під час спецоперації затримали організатора наркоугруповання на спробі збуту партії наркотиків, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Зловмисник вчинив опір правоохоронцям і намагався втекти з місця злочину" , - наголошується в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

За даними слідства, учасники угруповання налагодили контрабандний канал переправлення кокаїну з країн Латинської Америки в Україну.

Отриманий з-за кордону "товар", вони планували реалізовувати оптовими партіями на території Рівненської та Волинської областей. Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв'язки, в тому числі серед представників кримінальних кіл.

В ході обшуків за місцем проживання та підсобних приміщеннях наркоділків правоохоронці вилучили:

підготовлену до збуту партію наркотиків;

3 одиниці вогнепальної зброї; технічні пристрої для блокування сигналу;

гроші, отримані злочинним шляхом.

Слідчі СБУ повідомили організатору групи про підозру.

В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу.