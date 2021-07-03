Тхір передбачив перемогу України над Англією на Євро-2020

У Харкові тхір Харлі зробив свій прогноз на матч збірної України та команди Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, повідомляє Факти.ICTV.

Як повідомляє Харківський зоопарк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Тхір-віщун Чарлі не залишився в стороні та зробив свій прогноз щодо цієї гри. Для передбачення перед ним поставили зображення прапорів України та Англії.

Без зайвих роздумів Чарлі впевнено вибрав синьо-жовтий прапор України. У Харківському зоопарку наголосили, що вірять в паранормальні здібності тварини, а також підтримують збірну України з футболу і чекають перемогу в цьому поєдинку.