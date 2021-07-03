У Россії "шампанським" будуть називати тільки вина свого виробництва
Дистриб'ютор преміальних алкогольних напоїв Moet Hennessy в Росії заявив, що компанія заморозила відвантаження асортименту шампанських вин для всіх покупців на невизначений термін.
Про це повідомляє російське видання РБК в розпорядженні якого є цей документ. Справжність листа підтвердили три джерела на російському ринку, відзначили журналісти.
Припинення поставок шампанських вин, пов'язане з поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, який 2 липня був підписаний Володимиром Путіним. Документ оприлюднено на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Поправки виключають використання поняття «шампанське», дозволяючи застосовувати його лише щодо «російського шампанського», виробленого на території РФ.
"І зобов'язують виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в "ігристе вино", - відзначили в листі Moet Hennessy.
Зміни в законодавстві зажадають від виробника французького шампанського пересертифіціювати вина і змінити маркування продукції. Компанія повідомила, що виробники шампанського "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку".