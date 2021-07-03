У Києві продовжать роботу метро через матч Україна - Англія

У зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу Чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі роботу метро в ніч на 4 липня буде продовжено на одну годину, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Також після закінчення гри можливе обмеження (ЗАКРИТТЯ) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" , - наголошується в повідомленні пресслужби Київської міськдержадміністрації..

У метрополітені відзначили, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих приєднатися до перегляду і підтримати збірну України. Для уболівальників буде працювати зона фудкорти.

Захід починається о 18:00. О 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія - Данія. О 22.00 розпочнеться матч Україна-Англія.