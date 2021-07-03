3 липня - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів, Міжнародний день Дніпра, День "Тримайтеся подалі від сонця", Міжнародний день плювання вишневими кісточками, День подяки кондиціонеру, Міжнародний день кидання каменю, Міжнародний день кооперативів, повідомляє УНИАН.

У Білорусі - День Незалежності, в США - День державності штату Айдахо, День непокори, День "Галопом по парку", День компліментів відображенню, День незалежного пивного пробігу, День гри на вулиці, День смажених молюсків, День поїдання бобів, День шоколадних вафель, в М'янмі - День жінок, на Кубі - свято вогнів, в Аргентині - День біоінженера, День диктора.

Пам'ятні дати 3 липня, річниці та події

3 липня вважається днем народження "Мерседеса". У цей день в 1885 році Карл Бенц вперше випробував автомобіль власної конструкції. Він являв собою триколісний двомісний екіпаж на високих колесах зі спицями. Машина Бенца розвивала сміховинну для нашого часу швидкість – 16 км/ч.у 1890 році стартувало промислове виробництво цього авто. А оригінал своєї першої машини Карл Бенц подарував в 1906 році музею в Мюнхені.

У 1928 році в США з'явилися у продажу перші телевізори. Коштували вони тоді захмарну суму - 75 доларів.

У 1949 році "Енола Гей" - бомбардувальник, який скинув атомну бомбу на Хіросіму, став експонатом музею Смітсонівського інституту.

У 2005 році в Іспанії набув чинності закон про одностатеві шлюби.

У 2006 році астероїд XP14 пролетів дуже близько від поверхні Землі - на відстані 432 тисячі кілометрів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, єпископа. У народі день прозвали "Перепелятником" - 3 липня було заведено полювати на перепелів. Ще день назвали "павутинним".

Що сьогодні не можна робити

Павуків краще не турбувати. Також не забувайте про обережність на воді.

Прикмети на 3 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- дощ - така погода триватиме ще сорок днів;

- літає багато павутинок - до вдалого полювання;

- павуки плетуть павутину - незабаром погода налагодиться;

- мурахи ховаються в мурашник - до сильних вітрів;

- перепела голосно кричать - до дощу.

Іменини 3 липня

Іменини у Гліба, Гурія, Мефодія, Андрія, Римми, Інни, Пінни, Дмитра, Афанасія, Миколи, Левкія та Івана.