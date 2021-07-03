Жертвами аномальної спеки в Канаді стали 719 осіб

У Канаді 719 осіб стали жертвами рекордної спеки в західній провінції Британська Колумбія, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією телеканалу CBS News з посиланням на головного судмедексперта провінції Лізу Лапойнт за останній тиждень поліція зафіксувала 719 випадків раптової смерті громадян в різних областях Британської Колумбії. Передбачається, що їх смерть була викликана аномально високою температурою повітря. Багато з померлих були пенсіонерами.

Згідно з даними місцевого метеобюро у вівторок, 29 липня, в містечку Літон приблизно у 260 кілометрах на північний схід від Ванкувера був зафіксований температурний максимум в історії Канади - 49,6 градуса. У четвер, 1 липня, через те що почалися лісові пожежі населений пункт практично повністю вигорів, його покинули приблизно тисяча жителів, двоє людей загинули.