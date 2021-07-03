Вчені підрахували тривалість життя людей у 2100 році

Вчені з Вашингтонського університету в США провели дослідження, в якому оцінили ймовірність того, що у 2100 році будь-яка людина зможе дожити до 120 років, повідомляє УНІАН.

Результати своїх підрахунків вони описали в журналі Demographic Research. Фахівці спрогнозували тривалість життя людини через 79 років. Для цього вони проаналізували демографічні прогнози, статистику по виживаності літніх людей і останні відомості з міжнародної бази даних по довголіттю людей.

Вчені підрахували, що існує більш ніж 99% ймовірність того, що вже в цьому столітті люди будуть доживати до 126-130 років. Також дослідження показало, що ймовірність відзначити свій 126-й день народження становить 89%, а 128-й - 44%. А дожити до 130-річного ювілею зможуть 13% жителів Землі.