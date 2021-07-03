Курс валют НБУ на 3 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 3 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 2 липня, не змінився і склав 27.38 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 3 липня 2021 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 32.52 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 3 липня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.76 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 3 липня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 3 липня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.61 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 3 липня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.20 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 3 липня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.384 100
|EUR
|євро
|32.522 700
|RUB
|рубль
|0.375 660
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.821 500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.612 400
|PLN
|польський злотий
|7.200 300