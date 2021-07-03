Курс валют НБУ на 3 липня

Курс валют НБУ на 3 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 3 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 2 липня, не змінився і склав 27.38 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 3 липня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32.52 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 3 липня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.76 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 3 липня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 3 липня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.61 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 3 липня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.20 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 3 липня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.384 100
EUR євро 32.522 700
RUB рубль 0.375 660
GBP Фунт стерлінгів 37.821 500
CHF Швейцарський франк 29.612 400
PLN польський злотий 7.200 300

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