Під завалами в Майамі знайшли ще два тіла

Число загиблих при обваленні 12-поверхового житлового будинку в американському місті Серфсайд під Майамі (штат Флорида) зросла до 22, повідомляє РБК.

Про це заявила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава, передає CNN. За її словами, в ході пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіла ще двох осіб. Зниклими безвісти вважаються 126 осіб.

Рятувальні роботи в завалах ускладнює наближення урагану, який рухається у напрямку до Флориди. Як зазначає канал, усталена при обваленні частина будівлі залишається нестабільною.