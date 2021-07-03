В Україні рекордний ажіотаж на вантажівки: популярні марки

В Україні оживає не тільки виробництво автомобілів, але і попит на них. Ринок комерційних авто, до якого відносяться вантажівки, мікроавтобуси та інші спеціалізовані машини, виріс на початку літа, повідомляє Сегодня.

За червень українці купили 1449 нових комерційних автомобіля. Це кращий червневий результат за останні вісім років, зазначили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

"У порівнянні з результатом річної давності, попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився майже вдвічі" , – повідомили експерти.

ТОП-5 популярних брендів нових комерційних авто в червні: