Євро 2020: Довбик дав оцінку збірній Англії

Збірна України зіграє проти національної команди Англії в рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Напередодні поєдинку своєю думкою про суперника поділився нападник "жовто-синіх" Артем Довбик, гол якого і вивів команду до чвертьфіналу турніру, повідомляє Кореспондент.

"Усвідомив я те, що забив переможний гол? Так, тільки через якийсь час почав розуміти, що сталося. Але зараз це в минулому. На наступний день прокинувся і почав готуватися до збірної Англії. Нічого особливого в моєму житті не змінилося. Звичайно, Англія - це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані кращі гравці з кращої ліги світу. Тільки шляхом згуртованості та бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили" , - наводить слова Довбика офіційний сайт УЄФА.

Українець також розповів про те, що його батько хоче побачити сина в Манчестер Юнайтед.