Через негоду знеструмлено 93 українських населених пункти

В Україні в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 93 населених пункти в 6 областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, за станом на 7 годину ранку 3 липня в Кіровоградській і Черкаській областях знеструмлені 30 населених пунктів, у Київській і Чернігівській областях - по 14 н.п, у Житомирській області - 4 і в Запорізькій - 1 населений пункт, йдеться в повідомленні пресслужби Держслужби з НС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.