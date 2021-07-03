В Україні понад 700 випадків COVID-19 за добу

За минулу добу, 2 липня, в Україні зафіксовано 705 нових випадків коронавірусу. Це на 9 випадків більше, ніж напередодні, і стільки ж, як два дні тому. 36 осіб померло, повідомляє Деловая столица.

Серед інфікованих 27 дітей, 22 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1 072 особи.

За добу протестовано методом ПЛР – 19 945 осіб, методом ІФА – 7 962 особи, експрес-тестами – 15097 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 237 202 особи, одужало –2 170 656 осіб, летальних випадків – 52 460, проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

Нагадаємо, за добу 1 липня в Україні було зафіксовано 696 нових випадків коронавірусної хвороби, це на 9 випадків менше, ніж напередодні вранці. Жертвами інфекції стали 33 особи.