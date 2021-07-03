МОЗ: понад 800 тисяч українців повністю вакциновані від COVID-19

Станом на сьогодні, 3 липня, в Україні більш ніж 2 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Повністю імунізованих громадян понад 800 тисяч, повідомляє РБК-Україна.

Відзначається, що за минулу добу було щеплено 94547 українців. Одну дозу вакцини отримали 37107 осіб, повністю імунізовані - 57440 осіб.

За інформацією відомства, протягом доби працювали:

559 мобільних бригад,

1410 пунктів щеплення;

26 центрів вакцинації.

У МОЗ поінформували, що з початку прищеплювальної кампанії було вакциновано 2 038 239 осіб, з них отримали 1 дозу вакцини - 2 038 237 українців, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 823 923 українці.

Автор: Юлія Струк