Киянам зобов'язали перерахувати платіжки за тепло: чи повернуть гроші

Антимонопольний комітет (АМКУ) вирішив змусити КП "Київтеплоенерго" (ТКЕ) зробити перерахунок тарифів на опалення столичним жителям і підписати з ними нові договори. Якщо КП не впорається протягом 20 днів, антимонопольники пригрозили йому штрафом, повідомляє UBR.

Про це пише глава столичного підрозділу АМКУ Олексій Хмельницький.

Іншими словами, орган вимагає, щоб ТКЕ урізав столичним жителям платіжки. Але опитані нами експерти по житлово-комунальному господарству одноголосно вважають, що претензії АМКУ не матимуть ніякого результату. І закінчитися справа може простий судовою тяганиною. Та й то - в далекій перспективі.

Нові договори

Олексій Хмельницький пояснює рішення АМКУ тим, що до переоформлення договорів зі споживачами підприємство зобов'язує законодавство: в 2019 році вступив в силу закон "Про житлово-комунальні послуги", який дав більше прав споживачам. Зокрема, і - в обранні моделі договірних відносин з громадянами.

"Завданням" Київтеплоенерго "було підготуватися до змін, які несе закон і підписати нові договори зі споживачами. Але в комунальній компанії-монополіста вирішили, що це не настільки пріоритетне завдання. Тобто, підписати договір і погодити умови з споживачами - це не пріоритет" , - говорить він.

А ось використовувати нову методологію, яка зручна тепловикам - пріоритет, додає Хмельницький. За його словами, такі відносини з клієнтами - явно неконкурентні. Іншими словами, від ТКЕ зажадали за допомогою обов'язкових до виконання "рекомендацій" не використовувати нову методологію розрахунку до підписання нових угод.

По-друге, потрібно здійснити перерахунок тим киянам, до яких цю методологію вже застосували. Інакше - штраф і відкриття справи. Від себе додамо, що претензії до "Київтеплоенерго" в АМКУ висловили якраз на тлі того, що КП сьогодні перебуває перед загрозою дефолту.

"Київтеплоенерго" судиться з Оператором системи передачі (ОСП) об'єднаної енергосистеми України НЕК "Укренерго" з-за того, що той щомісяця нараховує підприємству десятки мільйонів гривень за користування магістральними мережами - хоча ними київське теплокомуненерго практично не користується.

Надії на перерахунок мало

Як стверджує в розмові глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко, всі претензії АМКУ до комунального підприємства - "дохлий номер".

"У цій ситуації дуже складно сказати, наскільки рекомендації АМКУ будуть доречні. До цього існувало мінімум два способи нарахування тарифів, які" Київтеплоенерго "проводило. І в принципі це нікого не хвилювало. Я не думаю, що" Київтеплоенерго "буде виконувати вимоги АМКУ" , - говорить Попенко.

Експерт сумнівається, що комунальному підприємству загрожує штраф і передбачає, що ця історія може закінчитися судами, які триватимуть будуть роками. Він додає, що для споживачів користі від претензій антимонопольників не буде ніяких, і перерахунку мешканцям столиці чекати явно не варто.

"Якщо так, то КП має зробити перерахунки всьому Києву. А підприємство це і так збиткове. Де ви бачили, щоб" собака на шиї ковбасу носила "? Київ і так не піднімав тарифи з 1 січня. Він тільки вирівняв їх до тарифів 2018 року ", - пояснює глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА.

Нагадаємо, що в 2018-му тарифи підняли. Потім, перед виборами (і в зв'язку з тим, що вартість газу на ринку стрімко впала), урізали на 20-25%. І такий тариф тримався до кінця 2020 року.

Передбачити нові тарифи нереально

На питання про те, чи можна припустити, наскільки "скинуть" платіжки на тепло для киян в разі перерахунку, експерт відповів, що це неможливо. І дійсно, цього не зробиш без знання того, за який період антимонопольники пред'являють підприємству претензії.

"У повідомленні Хмельницького ж немає рівним рахунком нічого про періодах. Неясно, про яких місцях мова. Може, мова взагалі йде про березень. І знову-таки тут питання про те, що КП провело нові нарахування без нових договорів. Коли ці нарахування були проведені ? " - задається питанням Попенко.

Він підкреслив, що справа тут навіть не в збитковості "Київтеплоенерго". Навіть якби воно було прибутковим, зробити перерахунок за весь період в столиці вкрай складно.

"Я ще припускаю можливість зробити перерахунок за місяць. Але якщо АМКУ" дотисне "" Київтеплоенерго ", то якісь несуттєві зміни в тарифах можливі. Але я в це не вірю. І якщо так, то все це станеться в довгостроковій перспективі", - уклав експерт .

Протистояння Зеленського і Кличко

У розмові з нами співзасновник Фонду енергетичних стратегій (ФЕС) Юрій Корольчук повністю погодився без перспективи задуму антимонопольників по перерахунку. Але тут відразу ж виникає резонне питання про те, кому потрібно "заварювати таку кашу" і що за всіма цими претензіями коштує насправді.

"Можливо, це пов'язано з політичними аспектами - конфліктом між Зеленським і Кличко. Зеленський навіть майже прямо говорить про це в своїх інтерв'ю. Це ні для кого не секрет. Претензії АМКУ - рутинний процес, який може закінчитися судом. До того ж у" Київтеплоенерго "і так купа своїх проблем", - підкреслив він .

Правда, Корольчук не вірить в банкрутство підприємства. Він переконаний, що столичний бюджет йому допоможе. І з точки зору політичних аспектів Віталій Кличко буде докладати всіх зусиль, щоб жителі столиці мали мінімально допустиму вартість опалення. І для цього є хороший фінансовий потенціал.