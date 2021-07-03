Китай здійснив запуск ракети-носія Чанчжен-2Д

Ракета Чанчжен-2Д стартувала з космодрому Тайюань, який розташований в північній провінції Шаньсі, повідомляє Корреспондент.

Китай здійснив успішний запуск ракети-носія Чанчжен-2Д (Великий похід-2Д - ред.), на борту якої перебували п'ять супутників. Про це пише Синьхуа﻿ в суботу, 3 липня.

Зазначено, що запуск відбувся о 10:51 за місцевим часом (5:51 за Києвом - ред.) з космодрому Тайюань в північній китайській провінції Шаньсі.

На борту ракети-носія знаходився супутник Цзілінь-1 01B, три супутники Цзілінь-1 Гаофен-03D і один супутник Сіншидай-10.

Нинішній запуск став 376-м за рахунком для ракет-носіїв серії Чанчжен.

Пізніше стало відомо, що супутники були успішно виведені на орбіту.

Нагадаємо, 18 червня Китай запустив супутники дистанційного зондування. Ракета-носій Чанчжен-2С стартувала з космодрому Січан в провінції Сичуань на південному заході країни.

До цього Китай запустив на орбіту корабель Шеньчжоу-12 з трьома космонавтами на борту. У той же день вони увійшли в базовий модуль Тяньхе орбітальної станції.