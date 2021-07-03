Гетманцев взявся за бізнес, який торгує євробляхамі

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що всі жорсткі рішення, які парламент приймав щодо власників авто на іноземній реєстрації (євроблях) спрямовані не проти них, а проти тих, хто будує на цьому бізнес, повідомляє UBR.

За його словами, логіка такої, як він її називає, організованої злочинної діяльності - в тому, що деякі ділки, бажаючи трохи заробити, завозять євробляхи в Україні, а потім розпродують їх громадянам. Оскільки розмитнення пізніше обходиться втридорога, ці "бізнесмени" виводять незадоволених покупців на мітинги.

"Мене дратують ті, хто, розраховуючи на пільгове розмитнення, роблять масштабний бізнес на ввезенні сюди авто на єврономерах, продають такі машини людям, яких вони потім виводять на вуличні протести. Я категорично проти такого бізнесу. Для мене це організована злочинна діяльність" , - каже він.

Гетманцев підкреслив, що це - діяльність із системного ухилення від оподаткування, яку необхідно припинити. І нардеп вважає, що зробив все необхідне, щоб це відбулося. Він нагадав, що Рада дала можливість людям, які придбали авто до 1 січня 2021-го, його розмитнити.

"А тих, хто продовжував завозити такі машини після нового року, а також авто на єврономерах віком до п'яти років, ми продовжуємо штрафувати. У нас є комунікація безпосередньо з МВС. І ми її ведемо" , - додав глава податкового комітету парламенту.

На питання про вимоги "евробляхерів" щодо скасування акцизу на ввезені в Україну старі авто Гетманцев відповів, що вони цього не дочекаються.

"Щодо скасування акцизу, то я категорично проти цього. Це - абсолютні маніпуляції. У нас акциз не вище, ніж в країнах Європи. Якщо взяти вартість авто, яке заїжджає з Німеччини в Словаччину, то, звичайно, вартість там буде нижче. Але це - ЄС. Це - фактично єдина митна зона" , - акцентував він.

Гетманцев звернув увагу, що якщо ввозити в країни Євросоюзу машину з ОАЕ, то ставки абсолютно такі ж, а, може, навіть вище, ніж у нас. Тому ініціативи "евробляхерів" - маніпуляції.