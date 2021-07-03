Vogue визначило топ головних речей літнього сезону 2021

Влітку сезонний гардероб кардинально змінюється, дівчата можуть експериментувати з нарядами й одягатися, як душа забажає, на відміну від холодного періоду. Модельєри кожного року вигадують яскраві тренди, які мають бути в шафі кожної модниці, повідомляє Обозреватель.

Американське видання Vogue﻿ визначило топ головних речей у літньому сезоні 2021. Цьогоріч у тренді в'язка гачком.

Панамки вже кілька сезонів поспіль не покидають модний олімп. Популярні бренди цьогоріч представили в'язані панами з принтом. Капелюх служить яскравим доповненням до образу і захистом від спекотного сонця.

В'язані панами стали трендовими у 2021 році.

Цього літа скрізь використовують шаховий принт різних відтінків. Купальники з асиметрією в клітинку – елемент ретро стилю, який став ультрамодним зараз.

Топи на одній лямці носять модниці.

Масивні окуляри в стилі ретро знову повернулися в моду. Овальні та прямокутні форми різноманітних кольорів та з екстравагантними принтами прикрасили образи моделей на світових подіумах.

Окуляри овальної форми вважаються ультрамодними.

В'язаний костюм, який складається з мідіспідниці і майки – легке і ніжне вбрання на кожен день. Дівчата обирають варіанти базових кольорів, такий комплект є гармонійним, а його елементи можна поєднувати з іншими речами.

В'язані майки і спідниці в тренді в 2021 році.

Взуття з квадратними носками стали мейнстримом у моді 2021 года. Такі чоботи, босоніжки на підборах та шльопанці є обов'язковими атрибутами в гардеробі модниць.

Мюлі та босоніжки з квадратним носком є трендовими.

В'язку дизайнери застосували в багатьох літніх речах. Кроптопи, зв'язані гачком, представлені з різними візерунками у пляжному стилі. Бретелі можуть бути вузькими, широкими і з зав'язками. Топ обирають на будь-який смак: обтисий чи оверсайз.

В'язані речі гачком є в кожній колекції світових брендів.

Майки і кофтинки з елементами в'язки схожі на фасони вбрання у стилі 70-х.

В'язані узори в стилі 70-х повернулися в моду.

Кожен школяр колись плів браслети з намистин і ниток. Дизайнери доповнюють образи яскравим плетеним намистом.

Аксесуари в стилі дитячих плетених браслетів.

Кроптоп підкреслює талію, саме тому його полюбили всі дівчата. Топи є найзручнішим одягом, адже в них буде комфортно навіть у спекотну погоду.

Кроптопи – must-have літнього сезону.

Найзручніший варіант літньої сумки – авоська, якою можна урізноманітнити будь-який образ.