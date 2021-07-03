Vogue визначило топ головних речей літнього сезону 2021
Влітку сезонний гардероб кардинально змінюється, дівчата можуть експериментувати з нарядами й одягатися, як душа забажає, на відміну від холодного періоду. Модельєри кожного року вигадують яскраві тренди, які мають бути в шафі кожної модниці, повідомляє Обозреватель.
Американське видання Vogue визначило топ головних речей у літньому сезоні 2021. Цьогоріч у тренді в'язка гачком.
Панамки вже кілька сезонів поспіль не покидають модний олімп. Популярні бренди цьогоріч представили в'язані панами з принтом. Капелюх служить яскравим доповненням до образу і захистом від спекотного сонця.
Цього літа скрізь використовують шаховий принт різних відтінків. Купальники з асиметрією в клітинку – елемент ретро стилю, який став ультрамодним зараз.
Масивні окуляри в стилі ретро знову повернулися в моду. Овальні та прямокутні форми різноманітних кольорів та з екстравагантними принтами прикрасили образи моделей на світових подіумах.
В'язаний костюм, який складається з мідіспідниці і майки – легке і ніжне вбрання на кожен день. Дівчата обирають варіанти базових кольорів, такий комплект є гармонійним, а його елементи можна поєднувати з іншими речами.
Взуття з квадратними носками стали мейнстримом у моді 2021 года. Такі чоботи, босоніжки на підборах та шльопанці є обов'язковими атрибутами в гардеробі модниць.
В'язку дизайнери застосували в багатьох літніх речах. Кроптопи, зв'язані гачком, представлені з різними візерунками у пляжному стилі. Бретелі можуть бути вузькими, широкими і з зав'язками. Топ обирають на будь-який смак: обтисий чи оверсайз.
Майки і кофтинки з елементами в'язки схожі на фасони вбрання у стилі 70-х.
Кожен школяр колись плів браслети з намистин і ниток. Дизайнери доповнюють образи яскравим плетеним намистом.
Кроптоп підкреслює талію, саме тому його полюбили всі дівчата. Топи є найзручнішим одягом, адже в них буде комфортно навіть у спекотну погоду.
Найзручніший варіант літньої сумки – авоська, якою можна урізноманітнити будь-який образ.