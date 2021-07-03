Шоколадні вафлі з ягодами: рецепт смачного сніданку

Шоколадні вафлі з ягодами: рецепт смачного сніданку

Якщо бажаєте урізноманітнити традиційне меню, приготуйте на сніданок – смачні вафлі з шоколадом та фруктами. Обов'язково спробуйте.﻿, повідомляє 24 Канал.

Ароматні запашні вафлі на сніданок, сподобається дітям і дорослим. 3 липня святкують – День шоколадних вафель.

Традиційно американські вафлі готують з борошна, яєць, з додаванням розпушувача. Також у тісто додайте какао – шоколадні вафлі або приготуйте шоколад окремо. Товсті вафлі прямокутної форми готують за допомогою вафельниці та прикрашають вершками, додають фрукти, сироп та шоколад.

Як приготувати шоколад

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 298 ккал

Інгредієнти: – 150 мілілітрів молока 2,5%; – 80 грамів какао-порошку; – 50 грамів вершкового масла 82%; – 50 грамів цукру.

  1. Масло наріжте кубиками.
  2. В каструлю вилийте молоко, додайте вершкове масло, доведіть до кипіння протягом 10 – 15 хвилин, але не кип'ятіть. Готуйте до розтанення вершкового масла.
  3. Далі – додайте какао, цукор, знову доведіть до кипіння ще 10 хвилин, перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.

Як приготувати вафлі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 292 ккал

Інгредієнти: – 250 грамів борошна; – 2 яйця; – 500 мілілітрів молока 2,5%; – 3 столові ложки цукру; – 2 столові ложки рослинної олії; – розпушувач; – дрібка солі.

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
  3. Далі – додайте яйця, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Вафельницю змастіть олією, викладіть тісто, готуйте кілька хвилин до золотистої скоринки.
  5. Викладіть на тарілку, додайте шоколад, ягоди, фрукти. Смачного!

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