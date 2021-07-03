Шоколадні вафлі з ягодами: рецепт смачного сніданку

Якщо бажаєте урізноманітнити традиційне меню, приготуйте на сніданок – смачні вафлі з шоколадом та фруктами. Обов'язково спробуйте.﻿, повідомляє 24 Канал.

Ароматні запашні вафлі на сніданок, сподобається дітям і дорослим. 3 липня святкують – День шоколадних вафель.

Традиційно американські вафлі готують з борошна, яєць, з додаванням розпушувача. Також у тісто додайте какао – шоколадні вафлі або приготуйте шоколад окремо. Товсті вафлі прямокутної форми готують за допомогою вафельниці та прикрашають вершками, додають фрукти, сироп та шоколад.

Як приготувати шоколад

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 298 ккал

Інгредієнти: – 150 мілілітрів молока 2,5%; – 80 грамів какао-порошку; – 50 грамів вершкового масла 82%; – 50 грамів цукру.

Масло наріжте кубиками. В каструлю вилийте молоко, додайте вершкове масло, доведіть до кипіння протягом 10 – 15 хвилин, але не кип'ятіть. Готуйте до розтанення вершкового масла. Далі – додайте какао, цукор, знову доведіть до кипіння ще 10 хвилин, перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.

Як приготувати вафлі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 292 ккал

Інгредієнти: – 250 грамів борошна; – 2 яйця; – 500 мілілітрів молока 2,5%; – 3 столові ложки цукру; – 2 столові ложки рослинної олії; – розпушувач; – дрібка солі.