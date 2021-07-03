Кораблі РФ проігнорували сигнал SOS українського рибальського судна - Міноборони

Кораблі Російської Федерації проігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна "ОД-2592", яке подало в суботу сигнал лиха в Чорному морі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поширена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендрівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії" , - йдеться в заяві Міноборони України.

У Міністерстві зазначають, що поширення інформації про готовність російських кораблів надати допомогу українському судну відбувалося в той час, коли судно вже буксирував корабель морської охорони Державної прикордонної служби України до порту приписки в Очаків.

"При цьому, названі в російських інформаційних вкидах ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ і прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближалися, незважаючи на отримання сигналу SOS" , - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, українська фелюга з чотирма рибалками на борту подала сигнал лиха через відмову двигуна. У Росморрічфлоті заявили, що ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту, що перебував найближче до місця аварії, прийняв сигнал і був направлений в район перебування українського судна.