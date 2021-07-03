Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає Національний банк жорстко зупинив спробу зміцнення гривні й фактично розгорнув тренд по долару вгору.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися у вівторок 29 червня на позначці 27,20/27,35 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Завдяки зростанню пропозиції валюти від експортерів котирування почали знижуватися і досягли 27,15 гривень на покупку і 27,165 гривень на продажу. Перекіс між попитом і пропозицією, як завжди, довелося усувати Національному банку. Спочатку він вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 27,17 гривень і купив 20 мільйонів доларів, потім знизив планку до 27,15 гривень - і взяв ще 6 млн. Більше купити не вдалося, тому що така ціна здалася привабливою не тільки регулятору. І імпортери, і банки почали дружно купувати валюту - і не дозволили долару впасти сильніше.

30 червня була зроблена ще одна спроба зниження, але рівень 27,15 пробити не вдалося. Продавців у цей день було менше, до того ж банки в останній день місяця купували більше для вирівнювання своєї валютної позиції, тому, відштовхнувшись від мінімальних рівнів, цінники поповзли вгору. І в середу, і в останні два дні регулятор на ринку не з'являвся: відмінно впоралися і без нього. Закрили тиждень на позначці 27,40 / 27,42 гривень - на 6 копійок на позиції «бід» і на 6,5 копійок на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше.

Слідом за безготівковим здійснював коливання і готівковий курс долара в Україні. Так, у вівторок 29 червня курс долара в обмінниках Києва опускався до 27,15-27,16 гривень, а 1 липня - підіймався до 27,32-27,34 гривень. У п'ятницю, попри стабільність на міжбанку, готівковий долар знову почав дешевшати: до вечора в столиці цінник на продаж опустився до 27,28-27,29 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні падав чотири дні з п'яти і опустився з позначки 1,1942 долара в понеділок до 1,1805 долара в п'ятницю. Публікація суперечливих даних по зайнятості та безробіття в США в п'ятницю 2 липня привела до продажу американського долара проти провідних світових валют і підштовхнула євро вгору. Закрили тиждень на позначці 1,1862 - на 72 пункти нижче, ніж тижнем раніше. В Україні готівковий євро за тиждень подешевшав на 30 копійок: в понеділок, 28 червня його продавали по 32,65 гривень, а в четвер 1 липня в київських обмінниках з'явилися пропозиції по 32,35 гривень (які, втім, досить швидко зникли). До вечора п'ятниці 2 липня курс готівкового євро встановився в межах 32,39-32,44 гривні.

Російський рубль падав по відношенню до американського долара протягом всієї тижня, що минає. За цей час він опустився з 72,10 до 73,80 рублів за долар. Навіть зростання світових цін на нафту і досягнуту угоду про збільшення видобутку нафти з країнами ОПЕК не змогло підтримати російську валюту. І тільки в п'ятницю, коли долар подешевшав в світі, російський рубль відвоював у нього 70 копійок. Закрили тиждень на позначці 73,15 рубля за долар - на одну гривню і 5 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль протягом тижня подешевшав з 3,75-3,77 до 3,70-3,75 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Кінець одного місяця і початок іншого залишилися позаду. Закінчилася низка «довгих вихідних», країна вступає у звичайний літній режим. Стабілізація ситуації з пандемією коронавірусу, спад захворюваності на якийсь час дають можливість з оптимізмом поглянути в найближче майбутнє. Трохи незрозуміла ситуація з іноземними інвесторами: тимчасово чи їх падіння інтересу до українських цінних паперів, і як швидко вони відновлять їх покупки? В цілому найближчим часом обстановка на валютному ринку бачиться стабільною, без різких коливань. Готівковий долар наступного тижня продовжить торгуватися в діапазоні 27,10-27,50 гривень, причому шанс піти до нижньої межі діапазону трохи вище, ніж до верхньої.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і коливання долара до гривні. Діапазон коливань євро звужуємо: 1,1740-1,2040 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 32,20 до 32,80 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня продовжить рухатися всередині коридору 72-74 рублі за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,67-3,78 гривні за 10 російських рублів.