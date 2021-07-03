В ООН пояснили, чим світу загрожують COVID-"рекорди" Африки

В Африці COVID-19 поширюється зі швидкістю лісової пожежі, що може призвести до його подальшої мутації й появи варіанта, проти якого вакцини будуть не ефективні, повідомляє УНІАН.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він попередив, що в цій ситуації в небезпеці опиняться як глобальна північ, так і глобальний південь.

"Мікроскопічний вірус вже убив майже чотири мільйони людей. Він серйозно підірвав економіку в усьому світі. Ми досі не перемогли цей вірус" , - сказав Гутерріш.

Глава ООН підкреслив, що без міжнародної солідарності не обійтися. Він нагадав, що в країнах Європейського Союзу налічується зараз 67,8 доз вакцин на 100 жителів, а в Африці - 1,8 доз на 100 жителів.

При цьому на великому півдні вірус поширюється зі швидкістю лісової пожежі.

У зв'язку з цим глава ООН знову заявив про необхідність прийняти Глобальний план вакцинації, добиватися збільшення кількості виробництва вакцин щонайменше вдвічі та добиватися їх справедливого розподілу.