Новий скандал в "Укрзалізниці": депутату-"слузі" видали брудну діряву постіль у люкс-вагоні (фото)

"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал після того, як народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качур поскаржився на видані йому у вагоні класу "люкс" комплекти постільної білизни з дірками та брудними плямами. Політик вирішив розібратися й ініціює проведення засідання слідчої комісії, повідомляє УНИАН.

У своєму Telegram-каналі "слуга" опублікував фото постільної білизни, яку отримав у поїзді.

"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "Люкс". Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч. Розкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання. Фото 3-го простирадла з діркою викладати не буду. Думаю, ви вірите мені на слово" , - обурюється нардеп.

Качура додав, що і на третьому простирадлі виявилася дірка. Він звернувся з претензіями до провідника, який за фактом скарги пасажира склав акт.