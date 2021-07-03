Новий скандал в "Укрзалізниці": депутату-"слузі" видали брудну діряву постіль у люкс-вагоні (фото)
"Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал після того, як народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качур поскаржився на видані йому у вагоні класу "люкс" комплекти постільної білизни з дірками та брудними плямами. Політик вирішив розібратися й ініціює проведення засідання слідчої комісії, повідомляє УНИАН.
У своєму Telegram-каналі "слуга" опублікував фото постільної білизни, яку отримав у поїзді.
"Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це "Люкс". Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч. Розкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання. Фото 3-го простирадла з діркою викладати не буду. Думаю, ви вірите мені на слово", - обурюється нардеп.
Качура додав, що і на третьому простирадлі виявилася дірка. Він звернувся з претензіями до провідника, який за фактом скарги пасажира склав акт.
"Після повернення до Києва займуся підрядником, який отримує бюджетні гроші за такі «послуги». Буду просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання в слідчу комісію", - написав нардеп.