Надпопулярна Chery повертається на конвеєр

Китайська компанія Chery анонсувала відродження легендарного імені QQ, під яким досить успішно продавалися дешеві субкомпактні хетчбеки з бензиновим двигуном. Але на цей раз мова йде про електромобіль, повідомляє Автомир.

Повідомляється, що новинка стане частиною екосистеми iCar, яка повинна об'єднувати всі автомобілі в єдиній хмарі. Однак заяви про iCar дуже розпливчасті - поки неясно, які переваги вона може дати своїм користувачам і який рівень взаємодії з іншими користувачами буде доступний. Однак новий QQ надійде в продаж в цьому році. Обіцяють дуже демократичну ціну.

Нагадаємо, перше покоління Chery QQ з'явилося ще в 2003 році. Машина була неліцензійним клоном Daewoo Matiz, через що американський концерн General Motors, якому належав бренд Daewoo, намагався судитися з китайцями.

Незважаючи на це, QQ став бестселером і досить успішно експортувався. Другий генерації моделі такої популярності досягти не вдалося, але Chery спробує розіграти цю карту ще раз.