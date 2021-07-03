General Motors показала електромобіль за ціною Логана

У Китаї презентували електромобіль Baojun Kiwi. Створили його спільно американський концерн General Motors і китайський SAIC. Варто авто 70-85 тис. юанів ($10 850-13 100), повідомляє АвтоПортал.

Новий Baojun Kiwi - вдосконалена версія моделі E300. Це компактний сітікар з однооб'ємними дизайном в стилі Smart. Китайський електрокар досягає 2625 мм в довжину, 1647 мм в ширину і 1588 мм у висоту при колісній базі в 1750 мм. Також запропонують чотиримісний версію довжиною 2894 мм і з колісною базою в 2020 мм.

У салоні покращили матеріали обробки - в топової версії сидіння обшиті шкірою, а дверні панелі прикрашені позолоченими вставками. Показання приладів виведені на дисплей. Комплектація всіх Baojun Kiwi включає 2 подушки безпеки і систему стабілізації, а серед опцій є мультимедіа від Xiaomi.

Електромобіль оснащений 54-сильним мотором і може досягти 100 км/год. Акумуляторна батарея на 31,9 кВт∙год забезпечує запас ходу в 305 км (по циклу NEDC). Зарядка електрокара від швидкої станції на 80% займає годину.