Кличко підтримав збірну України перед матчем з Англією

Мер Києва Віталій Кличко підтримав збірну України з футболу перед матчем з Англією у чвертьфіналі Євро-2020, повідомляє Обозреватель.

Звернення до українських футболістів і фанів Кличко оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook﻿.

"Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка – коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника. І тут важливо все – і фізична форма, і концентрація, і налаштованість на перемогу. А в футболі – ще й злагоджена гра всієї команди, – зазначив мер Києва. – Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям! Тр﻿имаємо кулаки! Віримо в перемогу! Героям слава!", – написав Віталій Кличко.